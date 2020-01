Man smokkelt kind door foto van eigen zoontje te gebruiken WHW

22 januari 2020

20u04 0 Zaventem Een 38-jarige Irakees die een minderjarig kind zou gesmokkeld hebben riskeert 48 maanden cel. De verdediging vroeg de vrijspraak omdat de man enkel uit humanitaire overwegingen zou gehandeld hebben.

De man en het kind werden in oktober opgepakt op de luchthaven toen ze daar aankwamen met een vlucht vanuit Athene. De man legde bij de grenscontrole twee paspoorten voor, één op zijn eigen naam en één op naam van zijn zoon, maar de foto op dat laatste paspoort bleek helemaal niet overeen te komen met het kind dat hem vergezelde. Bij zijn ondervraging bekende hij meteen dat het kind niet zijn zoon was en dat hij het op vraag van de moeder van het kind uit Athene naar België had gebracht.

In zijn gsm werden echter foto’s gevonden van verschillende identiteitsdocumenten van andere personen en Whatsapp-gesprekken waarin dergelijke foto’s werden uitgewisseld. Bovendien werd de man volgens het parket vergoed voor zijn reis. “Minstens is zijn vliegticket betaald”, klonk het. “Het is dan ook ongeloofwaardig dat hij niet geweten zou hebben dat hij deelnam aan een georganiseerde smokkeloperatie.” Volgens zijn advocaat had de Irakees enkel uit humanitaire redenen gehandeld. “Er is geen enkel bewijs dat hij hier iets aan verdiend heeft”, pleitte de verdediging. “Net zomin bewijst het parket dat hij deel uitmaakt van enige organisatie.” Het vonnis valt op 19 februari.