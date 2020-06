Man smokkelt 127 gram cocaïne in... valse penis Wouter Hertogs

19 juni 2020

13u03 0 Zaventem Een Brit riskeert 36 maanden cel voor het smokkelen van 127 gram cocaïne. Hij had het poeder in een valse penis verstopt.

Op 8 februari werd de man op de luchthaven van Zaventem gecontroleerd nadat hij net was aangekomen uit Jamaica. Een eerste drugstest was positief waarna hij over werd gebracht naar het UZ in Jette. Daar trof men in een neppenis 127 gram cocaïne aan. “Ik ben op bezoek gegaan bij mijn moeder. Een kennis heeft me cocaïne aangeboden en ik heb wat meegenomen om thuis te kunnen gebruiken”, klonk zijn uitleg. Geen klassieke cocaïnesmokkel, moest het parket ook toegeven. “We hebben gezocht naar mogelijke opdrachtgevers maar hebben niets gevonden. Daarom wordt hij ook niet vervolgd voor deelname aan een vereniging”, aldus het parket. De verdediging verzocht om een celstraf met uitstel voor het deel dat de voorlopige hechtenis overschreed. “Hij zit nu al enkele maanden in de cel. Mijn cliënt heeft nierfalen en moet zowel beweging hebben als een goed dieet volgen. Beiden lukt niet in onze gevangenissen.” Uitspraak op 24 juni.