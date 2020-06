Man scheldt agenten uit voor het vuil van de straat en mag het komen uitleggen voor rechter Wouter Hertogs

23 juni 2020

16u38 1 Zaventem Een jongeman moet zich dit najaar voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor smaad en weerspannigheid aan agenten.

Twee inspecteurs van de luchtvaartpolitie merkten eind vorig jaar een voertuig met 5 inzittenden op. Geen van hen droeg een gordel en dus hielden ze de wagen tegen. Zoals het protocol voorschrijft vroegen de agenten aan alle personen om in het voertuig te blijven zitten. Eén van hen, E.S., negeerde dit bevel en jutte de anderen op om ook uit te stappen. Op arrogante toon beet hij de agenten toe dat ze hem niets konden maken. Wanneer de politie hem vervolgens naar het dienstvoertuig wilde leiden voor een veiligheidsfouille, bleef hij tegenwerken. Uiteindelijk moest de politie hem naar de grond brengen en boeien. Hierop ontstak de man een scheldtirade van bedenkelijk allooi. “Idioten, “Ik kak in uw mond” en “Hoerenzonen”, waren maar enkele van de beledigingen. Hier bleef het niet bij want de man vond het ook nodig om bedreigingen te uiten. “Als jullie me aanraken doe ik jullie iets aan”, klonk het meermaals. Daarom werd hij ook vervolgd voor ongewapende weerspannigheid. De zaak werd op vraag van zijn advocaat uitgesteld naar het najaar.