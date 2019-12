Man rijdt rond met 2 promille alcohol in bloed SHVM

12 december 2019

14u08 0 Sint-Stevens-Woluwe Dinsdagavond heeft de lokale politie van Zaventem een alcoholcontrole gehouden in het kader van de Winter BOB-campagne. Daarbij werd een man gevat die vier keer meer alcohol gedronken had dan de toegestane limiet. De man is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt.

Tijdens de actie werden in Sint-Stevens-Woluwe zo’n 133 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest. Een onder hen probeerde zich aan de alcoholcontrole te onttrekken en parkeerde zich een 50-tal meter voor het dispositief, in de hoop niet gezien te worden.

De leden van het verkeersteam voelden aan dat er iets niet pluis was en gingen vervolgens ter plaatse om ook deze bestuurder aan een alcoholcontrole te onderwerpen. De bestuurder blies positief met een eindresultaat van 0,91 mg/L UAL, wat neerkomt op 4 keer meer dan de toegestane limiet of zo’n 2 promille.

De bestuurder diende zijn rijbewijs onmiddellijk in te dienen, dit voor een periode van 15 dagen. Later zal de man zich nog moeten verantwoorden voor de rechter. Die laatste is tevens verplicht een alcoholslot op te leggen vanaf 0,78 mg/L UAL, wat neerkomt op 1,80 promille.