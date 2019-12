Man mishandelt echtgenote...en gooit daarna borden naar de politie WHW

13 december 2019

16u05 0 Zaventem Een 37-jarige man uit Zaventem riskeert 6 maanden cel met uitstel voor intrafamiliaal geweld. “Hij mishandelt haar al jarenlang op verbaal en fysiek vlak”, aldus haar advocaat.

De relatie tussen de twee verliep met horten en stoten. Hij speelde de dominante rol binnen de relatie en kleineerde zijn echtgenote talloze keren. “Een psychiater stelde vast dat ze zich als gevolg daarvan constant uitsloofde voor hem. Uiteindelijk is er iets gebroken daardoor”, aldus haar advocaat. Naast het verbale geweld ging de man ook fysiek over de schreef volgens het parket. Op 8 december kwam hij dronken thuis. Een discussie volgde en hij sloeg haar tot twee maal toe”, aldus het parket. Ze kon terecht bij een vriendin die de politie belde. Toen deze bij zijn thuis langskwamen gedroeg hij zich zeer arrogant en gooide hij zelfs een bord naar hen. Na een nachtje cel werd hij vrijgelaten maar afgekoeld was hij allerminst. Hij ging naar haar trok haar letterlijk uit bed. “Zoals de politie bij mij heeft gedaan”, voegde hij eraan toe. “Meneer heeft dus nul schuldbesef”, aldus het parket. Volgens de verdediging zijn de feiten fel overdreven. Uitspraak op 16 januari.