Man masturbeert open en bloot op vrouwentoiletten luchthaven: 2 maanden cel WHW

23 oktober 2019

18u12 0 Zaventem Een Litouwse man is veroordeeld tot 2 maanden cel voor openbare zedenschennis. Een vrouw zag hoe hij open en bloot aan het masturberen was in de vrouwentoiletten.

Een medewerkster van een luchtvaartmaatschappij zal haar toiletbezoek op 15 augustus niet snel vergeten. Toen ze de toiletten binnenliep zag ze de Litouwer lustig zichzelf bevredigen. Ze alarmeerde de politie, die hem meteen oppakte. Om hem te verhoren moesten ze wel even geduld opbrengen. De man bleek te dronken om verhoord te kunnen worden. Hoewel de vrouw klaar en duidelijk stelde dat de deur van zijn kotje openstond ontkende hij dit - toen hij genoeg bij zinnen was - formeel. “In de mannentoiletten was er geen plaats en daarom ben ik bij de vrouwen gegaan. Iemand heeft die deur langs buiten plots geopend. Ik heb me nog proberen bedekken maar dat lukte maar moeilijk”, klonk het. De Litouwer bleek een dakloze te zijn die als het ware in en rond de luchthaven woont. Hij zorgde daar al meermaals voor overlast, voornamelijk ten gevolge van drankmisbruik.