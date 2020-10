Man leert lesje niet: derde veroordeling voor intrafamiliaal geweld in aantocht Wouter Hertogs

09 oktober 2020

12u14 0 Zaventem Een man uit Zaventem met Nepalese roots dreigt voor de derde keer op vier jaar veroordeeld te worden voor intrafamiliaal geweld. “De tijden dat de man alles te zeggen heeft in huis zijn voorbij. Leer ermee leven”, aldus het parket.

Het strafregister van de man wordt in sneltempo bijgevuld. In 2016 kreeg hij een werkstraf na enkele gewelddadige incidenten met zijn vrouw, waarmee hij een zoon heeft. De man leerde zijn lesje maar niet en kreeg in 2018 een celstraf met uitstel. Veel effect had dit allemaal niet want thuis bleef hij zijn echtgenote terroriseren. “Gelukkig wonen ze naast een buurman met burgerzin. Deze man, die er niets bij te winnen of te verliezen heeft om aangifte te doen, stapte toch naar de politie met de melding dat zijn buurvrouw al ettelijke keren naar hem gevlucht was na geweld van haar man”, aldus het parket.

Naast fysiek geweld bespeelde hij haar ook op andere manieren. Zo spuwde hij en public naar haar en kieperde hij eens vanuit het niets een emmer koud water over haar. “De tijden dat de man alles te zeggen had in huis zijn voorbij meneer”, aldus het parket, “uw vrouw is uw boksbal niet. Het ergste is dat u dit ook doet in het bijzijn van uw 5-jarig zoontje. Weet u wel welke gevolgen dat heeft op hem?”