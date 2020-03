Man in beroep voor aanval op agenten aan luchthaven Wouter Hertogs

26 maart 2020

14u24 0 Zaventem Een man die drie jaar geleden enkele agenten aanviel op de luchthaven heeft beroep aangetekend tegen zijn celstraf van 4 maanden. De zaak werd door het coronavirus naar een onbepaalde datum uitgesteld.

De man moest op 28 januari voor zijn werk een vlucht naar Zwitserland halen. Hij was thuis te laat vertrokken waardoor hij wat tijd moest inhalen. Een vriend van hem zette hem af aan de luchthaven maar deed dat in een zone die voorbehouden was voor de politie. Twee agenten spraken hen daarop aan waarna de beklaagde door het lint ging. Hij bedreigde de agenten en wilde hen fysiek te lijf gaan. Daarop werd hij gehandboeid maar ook toen verzette hij zich zo hevig dat een van hen gewond raakte.

In eerste aanleg kreeg hij 4 maanden cel. Zelf ontkende hij agressief te zijn geweest en daarom tekende hij beroep aan.