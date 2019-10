Man huurt wagen...en rijdt ermee naar Litouwen WHW

31 oktober 2019

15u36 0 Zaventem Een dertiger uit Zaventem vraagt op verzet de vrijspraak voor misbruik van vertrouwen. De man huurde een wagen maar bracht het voertuig niet terug.

De man huurde in januari 2018 een wagen bij Europcar. Op 26 januari moest hij de auto teruggeven maar dit gebeurde niet. Het bedrijf diende klacht in en de man kon -in de wagen- enkele dagen later getraceerd worden aan de grens met Litouwen. Omdat men vermoedde dat hij daar de wagen wilde doorverkopen, werd hij opgepakt. Uiteindelijk kreeg hij bij verstek 10 maanden cel. Hiertegen tekende hij nu verzet aan.

“Ik wilde die helemaal niet doorverkopen! Ik was daar voor zaken en kon niet meteen terugkeren. Ik heb het autoverhuurbedrijf gecontacteerd om de huurperiode te verlengen. Dat geld is ook van mijn kredietkaart afgegaan”, klonk het tegen de rechter. Wel had hij geen documenten bij die deze bewering konden staven. De rechter doet uitspraak op 5 november.