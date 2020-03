Man door het lint in takelbedrijf: werkstraf van 60 uur WHW

24 maart 2020

14u02 0 Zaventem Een 68-jarige man uit Zaventem is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor slagen en verwondingen. Hij ging in een takelbedrijf volledig door het lint.

De man had een verkeersongeval gehad en moest voor afhandeling van verzekeringszaken naar het takelbedrijf waar zijn wagen stond. De man bleek flink geïrriteerd te zijn en ging al snel in de clinch met een werkneemster. Hij gaf haar een duw waardoor ze met haar hoofd tegen een kast viel. Twee andere werknemers overmeesterden hem om erger te voorkomen en knevelden hem met snelbinders tot de politie kwam. Hun komst kalmeerde hem echter allesbehalve. De man werd losgemaakt en maakte hiervan gebruik om een agent een vuistslag te geven. Ook schold hij de agenten voortdurend uit.

In zijn verhoren minimaliseerde hij de feiten. “Die vrouw heb ik per ongeluk aangeraakt. En die agenten behandelden me enorm gewelddadig”, klonk het. Zijn advocaat beklemtoonde de context van de feiten. “Mijn cliënt kampt al langer met stressproblemen en angstaanvallen. Die medewerkster liet hem niet mee in het bureau gaan én had zijn gsm meegenomen om zo iets in verband met de verzekeringen te kunnen regelen. Dat sloeg hem uit zijn lood, met de feiten tot gevolg.”

De verdediging vroeg daarom om een werkstraf. De rechter had hier oren naar en gaf hem een werkstraf van 60 uur in plaats van de gevorderde celstraf van 1 jaar.