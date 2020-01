Man betrapt Roemeen in woning overleden schoonmoeder WHW

02 januari 2020

15u35 0 Zaventem Een Roemeense inbreker riskeert 16 maanden cel. Hij werd betrapt in een leegstaande woning door de schoonzoon van de overleden bewoonster.

Een man uit Sterrebeek schrok zich een hoedje op 5 oktober. Toen hij de woning van zijn overleden schoonmoeder binnenging stond hij plots oog in oog met de beklaagde, een Roemeense dertiger. Ondanks de verrassing had hij de luciditeit om zijn gsm te nemen en een foto van de indringer te maken. Deze foto toonde hij aan de politie die later op de dag de man van op de foto in de Sterrebeekstraat te Zaventem kon oppakken. “Ik was daar inderdaad in dat huis omdat ik een slaapplaats zocht”, gaf hij meteen toe, “ik heb echter niets gestolen. Enkel wat porto gedronken.” Volgens de schoonzoon was er echter ook wat kleingeld verdwenen. De beklaagde ontkende hiermee iets te maken te hebben. Uitspraak op 16 januari.