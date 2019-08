Man begeleidt slachtoffer mensensmokkel...en krijgt 2 jaar cel WHW

13 augustus 2019

13u21 0 Zaventem Een Nigeriaanse twintiger is veroordeeld tot 2 jaar cel voor mensensmokkel. De man werd opgemerkt toen hij een landgenoot ‘begeleidde’ op een vlucht.

Enkele maanden geleden werd op de luchthaven een valse Belgische identiteitskaart aangetroffen bij een passagier van een vlucht uit Athene. Tijdens dit voorval viel het de politie op dat een andere passagier, die even verder in de rij stond, zich zichtbaar nerveus en verdacht gedroeg. Hij bleek van dezelfde origine te zijn en had op dezelfde vlucht gezeten. Bovendien volgden hun tickets elkaar numeriek op en zaten ze in hetzelfde boekingsdossier. Ook hadden ze samen ingecheckt en zaten ze naast elkaar op de vlucht. Toch beweerde hij de gecontroleerde man niet te kennen. Bovendien warenhun beide verklaringen ronduit tegenstrijdig. “Het is duidelijk dat de man met het valse paspoort naar hier gesmokkeld werd met behulp van de beklaagde”, aldus de rechtr.