Man begeleidt slachtoffer mensensmokkel: 36 maanden cel WHW

13 november 2019

18u37 0 Zaventem Een dertiger is veroordeeld tot 36 maanden voor mensensmokkel. De man begeleidde een Somalische vrouw op een vlucht van Griekenland naar België.

Op 29 juni zagen de politiediensten hoe een Somalische vrouw met een Zwitsers paspoort aankwam op de luchthaven van Zaventem. Ze had net een vlucht van Athene naar Brussel genomen, traditioneel een ‘risicovlucht’ op het vlak van mensensmokkel. Daarom werden de passagiers ook goed gecontroleerd. Het viel de politiediensten op dat de vrouw de indruk gaf doodsbang te zijn. Op dezelfde vlucht bleek ook een andere man met Zwitsers paspoort te zitten. Ze boden zich afzonderlijk aan de controle aan en zeiden elkaar niet te kennen. De man stelde van Zwitserland via Athene naar Brussel gevlogen te zijn. “Vakantie”, was zijn uitleg. Toch vonden de agenten het vreemd dat de twee in hetzelfde boekingsdossier zaten, naast elkaar in het vliegtuig zaten en beiden hun tickets cash betaald hadden. “Ik ben ze toevallig tegengekomen in het reisbureau”, veranderde de man zijn oorspronkelijke versie. Uiteindelijk gaf het slachtoffer toe dat ze naar Nederland aan het reizen was en hiervoor geld had betaald aan mensensmokkelaars. “Het is duidelijk dat beklaagde is meegestuurd ter controle. Hier zit een hele organisatie achter waarvan beklaagde onderdeel is”, aldus het parket. De rechter dacht hier ook zo over en veroordeelde hem tot de gevorderde 36 maanden.