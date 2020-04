Man (59) smokkelde 7,2 kilo cocaïne: “Dat was kledij en schoonmaakmiddel

voor de pastoor” Wouter Hertogs

01 april 2020

13u30 0 Zaventem Een 59-jarige man die opgepakt was met 7,2 kilo cocaïne in zijn reiskoffer riskeert 36 maanden cel. De man kwam terug van Brazilië en beweerde niet te weten dat hij drugs transporteerde. Hij gaf aan schoonmaakmiddelen en kledij voor een pastoor mee te brengen.

De vijftiger, K.J., werd op 5 september opgepakt op Brussels Airport, waar hij net was aangekomen met een vlucht vanuit Sao Paolo. In zijn reiskoffer vond de douane zeven dekens en in die dekens zaten evenveel pakjes poeder, gewikkeld in plastic. Dat poeder bleek cocaïne. In totaal ging het om 7,2 kilogram, met een zuiverheidsgraad van 95 procent. “Meneer verklaarde dat een pastoor hem gevraagd had om kledij en schoonmaakmiddelen op te halen in Brazilië”, sprak het parket. “Hij moest de koffer naar Amsterdam brengen en zou daar 1.400 euro voor krijgen. Dat verhaal is volslagen ongeloofwaardig.”

Sms-gesprek

Volgens de verdediging kan het wel degelijk dat de man niet wist dat hij drugs transporteerde. “In een sms-gesprek vraagt hij expliciet of het toch niet om drugs gaat en er wordt hem bevestigd dat het zo is, dat het niet om drugs gaat”, pleitte zijn advocaat meester De Kerpel. “Ik vraag dan ook de vrijspraak. Als de rechtbank hem toch schuldig zou verklaren, pleit ik voor een straf met uitstel. Mijn cliënt heeft een zeer besmettelijke ziekte, herpes zoster, en in deze tijden zit hij dan beter niet in de gevangenis.”