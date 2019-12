Man (35) dient klacht in na gewelddadig incident in station Brussels Airport - Zaventem met treinbegeleider van NS MKV

12 december 2019

16u35 2 Zaventem B. Farisi (35) werd zaterdag met fiets en al van de trein gesleurd. “Zo’n man mag niet in functie blijven. Dat kan je als bedrijf gewoon niet maken”, oppert hij.

Zaterdagavond 7 december stapte hij in Antwerpen omstreeks 17u50 op de NS trein van Amsterdam richting Brussel. Gezien hij gehaast was en de drukte het toeliet, stapte hij met zijn fiets op in een gewone wagon. Twee treinbegeleiders, een man en een vrouw benaderde hem om te melden dat hij in de verkeerde wagen zat met zijn fiets en dat hij in het eerstvolgende station moest wisselen. “Ik zei dat ik dat geen enkel probleem vond en het zeker zou doen.” De treinkaartjes werden gecontroleerd en waren in orde. Toen zijn vrouwelijke collega voorstelde om de andere passagiers te controleren wees de mannelijke begeleider dat af.

Eens aangekomen in station Zaventem luchthaven stapte Farisi af met zijn fiets om van wagon te wisselen. “Ik moest de volledige IC-treinlengte overbruggen en gebruikte daarom mijn fiets als step. Toen ik de conducteur hoorde fluiten haastte ik me verder, denkende dat de trein zou vertrekken en ik nog een heel stuk af te leggen had. Blijkbaar floot de man om me aan te manen dat ik niet mocht steppen op het perron waarop ik me excuseerde en hij agressiever werd. Zijn vrouwelijke collega liet hem zelfs in de steek omdat ze duidelijk niet akkoord met hem ging.”

Schade aan fiets

“Aangekomen aan de juiste wagon verbood de conducteur me dan op te stappen. Ik ben zoals gevraagd van wagon gewisseld, ik excuseerde me, mijn ticket was in orde en nu zou ik de trein niet op mogen? Zelfs mensen op het perron zeiden dat ik niet naar hem moest luisteren.” Eens hij met zijn fiets aan boord ging sloeg de conducteur volgens hem volledig door het lint. “Hij trok me met fiets en al van de trein. Het handvat van mijn stuur ging stuk en viel op de sporen en ook de poot brak af. Daarna heeft hij me nog bedreigt. Ik ben niet meer opnieuw opgestapt”, zegt Farisi aangeslagen. Hij hield wat kleine schrammen en rugpijn (omdat hij al rugpatiënt was) over aan het incident. “Die man stond een halve minuut aan mijn fiets te snokken. Mensen zouden verstelt staan moesten de camerabeelden worden vrijgegeven”, besluit hij.

De NS (treinmaatschappij Nederland) ontving zijn klacht. Zij laten weten de klacht serieus te nemen, te onderzoeken en Farisi op de hoogte te houden. Tot nog toe kwam er niets uit de bus. Farisi is van mening dat de man niet geschikt is voor het uitoefenen van de job.