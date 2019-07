Mama’s Jasje en Margriet Hermans met dochter Celien op podium voor Vlaams Feest RDK

01 juli 2019

08u26 0

Op vrijdag 5 juli vindt op het grasplein ter hoogte van de Panoramalaan in Sterrebeek voor het tweede jaar op een rij een evenement in het kader van de Vlaamse feestdag plaats. Voor Vlaams Feest wist het Zaventemse gemeentebestuur Margriet Hermans en haar dochter Celien te strikken. Vanaf 21 uur brengen ze allerlei gekende songs. Aansluitend staat Mama’s Jasje op het podium. De feestavond wordt afgesloten met een waar spektakel. Zo zal een groep vuurartiesten een vuurshow op hoog niveau brengen. “Dansers uit binnen- en buitenland zullen voor jong en oud sensuele dansen en spannende acrobatische toeren uitvoeren in een magische vuuract, waar acrobatie, dans en vuur elkaar ontmoeten”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld).

De toegang tot Vlaams Feest is gratis.