Malafide ‘dakwerkers’ profiteren van stormweer en bestelen nietsvermoedende Zaventemmenaars Robby Dierickx

15 januari 2020

16u00 3 Zaventem De gemeente Zaventem waarschuwt haar inwoners voor malafide dakwerkers die al een hele dag mensen proberen op te lichten. De politie is een zoekactie naar de twee of drie mannen gestart. Op minstens één adres gingen ze met cash geld aan de haal.

“De eerste oproep over de malafide dakwerkers kwam deze voormiddag van een inwoner uit Sint-Stevens-Woluwe”, zegt Nils Meert, veiligheidsambtenaar van de gemeente Zaventem. “Nadien kwamen er nog oproepen uit de buurt van de Tramlaan in Sterrebeek en de Alex Feldheimstraat in Zaventem. Op dat laatste adres gingen de malafide dakwerkers met cash geld aan de haal. Vermoedelijk profiteren ze van het stormweer en maken ze hun slachtoffers wijs dat er dakpannen los liggen.”

Ondertussen is de politie een zoektocht naar de daders gestart. Ze verplaatsen zich met een wagen waarvan de nummerplaat inmiddels gekend is. “We raden al onze inwoners aan om geen stielmannen binnen te laten wanneer ze geen afspraak hebben en om onmiddellijk 101 te bellen wanneer ze voor hun deur staan”, aldus nog Nils Meert.