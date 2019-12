Macha Vanderbist herkozen als voorzitter Jong N-VA: “Jongeren meer betrekken bij politiek gebeuren” Robby Dierickx

06 december 2019

09u31 0 Zaventem Macha Vanderbist blijft ook de komende jaren voorzitster van Jong N-VA Zaventem. De leden van de jongerenafdeling hebben haar immers herkozen. “We willen met ons team nog meer wegen op het beleid dat in onze gemeente gevoerd wordt.”

Met de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar was de eerste termijn als voorzitter van Jong N-VA voor Macha Vanderbist meteen een drukke. Ze mag er nu nog een verlengstuk aan breien, want de leden verkozen haar opnieuw als voorzitter. “Bij de gemeenteraadsverkiezingen zetten we als partij een zeer mooi resultaat neer, maar we werden toch opzij geschoven door onze voormalige coalitiepartners Open VLD en CD&V”, aldus Vanderbist. “Dat is jammer, want Zaventem heeft echt nood aan verandering.”

Voor Vanderbist, die in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst zetelt, is het belangrijk dat jongeren nog meer bij de lokale politiek betrokken worden. “Het zijn namelijk wij, de jeugd, die in de toekomst de gevolgen van het beleid van vandaag moeten dragen. Jammer genoeg zien we bij de huidige meerderheid te weinig visie. Daarom willen we met ons team nog meer wegen op het beleid dat in onze gemeente gevoerd wordt.”

