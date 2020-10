Maar liefst 28 procent gecontroleerde bestuurders te snel in Voskapelstraat Robby Dierickx

05 oktober 2020

De lokale politie van Zaventem heeft zondagochtend op iets meer dan twee uur tijd 104 automobilisten geflitst in de Voskapelstraat in Sterrebeek. In de zone 50, ter hoogte van de brug over de E40, reed maar liefst 28 procent van de 367 gecontroleerde voertuigen te snel door de straat. De hoogst gemeten snelheid bedroeg er 85 kilometer per uur. De snelheidscamera stond tussen 9 en 11.20 uur opgesteld in de Voskapelstraat.