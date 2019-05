Maandag hele dag geen water in Rollantstraat en Mechelsesteenweg RDK

24 mei 2019

12u12 0

Omdat watermaatschappij Farys maandag enkele werken moet uitvoeren in Sterrebeek zal er tussen 8 en 16 uur geen leidingwater zijn in de Rollantstraat en een deel van de Mechelsesteenweg. De gemeente en de watermaatschappij manen de inwoners aan om de kranen in die periode dicht te laten en toestellen die water verbruiken – zoals een wasmachine en een vaatwasser – uit te schakelen. Ook de brandweer werd op de hoogte gebracht van het afsluiten van het leidingwater.