Maand lang verscherpte controles op het weggooien van afval uit wagen Robby Dierickx

23 september 2020

14u56 0 Zaventem Afvalintercommunales Interza en Incovo gaan de controles op het weggooien van afval uit de wagen in oktober fors opvoeren. Die verscherpte controles komen er in het kader van de vierde Vlaamse handhavingsweek rond zwerfvuil en sluikstorten, die van 5 tot 11 oktober plaatsvindt.

Sinds vorige week staan er op twintig kruispunten in de regio waar Interza en Incovo de afvalophaling beheren infoborden die automobilisten waarschuwen voor mogelijke boetes wanneer ze betrapt worden op het weggooien van afval uit hun wagen. “We hopen oprecht dat we weinig mensen moeten beboeten”, zegt Jan Buysse, directeur van Interza en Incovo. “Maar anno 2020 kan het echt niet meer door de beugel dat afval uit het raam wordt gegooid. Voor bestuurders is het namelijk gemakkelijk om een sigarettenpeuk, een blikje of een papiertje even in de wagen te bewaren tot de volgende stopplaats. Via de website van Mooimakers kan je immers een gratis handig afvalzakje voor in de wagen bestellen.”

Cadeautje

En dus verscherpen Incovo en Interza komende maand de controles in Machelen, Zemst, Vilvoorde, Londerzeel, Meise, Zaventem, Steenokkerzeel, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Kampenhout. De controles zullen worden uitgevoerd zowel door de vaststellers van Incovo en Interza, door de politiediensten en door gemeentelijke GAS-vaststellers. Naast de controles komen er ook positieve acties. Wie zijn zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje of een cadeautje. Op enkele kruispunten zullen de afvalzakjes gratis aan chauffeurs uitgedeeld worden.