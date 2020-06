Maaltijd van traiteur André Claessens kopen? Gratis pintje in café De Tinnen Pot Robby Dierickx

17 juni 2020

12u05 32 Zaventem Om Marc De Cock en Agnes Vanhamme, de uitbaters van café De Tinnen Pot in Nossegem, een financieel duwtje in de rug te geven, deelt traiteur André Claessens tweehonderd vouchers voor een gratis pintje in de kroeg uit. Wie een maaltijd van de traiteur koopt, maakt kans op zo’n voucher.

“Drie jaar geleden werd een deel van feestzaal De Koperen Kraan achter café De Tinnen Pot in Nossegem in de as gelegd door een brand en de voorbije weken moesten Marc en Agnes hun café sluiten als gevolg van het coronavirus”, zegt André Claessens van de gelijknamige traiteurszaak uit Nossegem. “Zoveel pech in drie jaar tijd, dat verdient een steuntje in de rug.”

En dus besloot de traiteur om de komende weken tweehonderd vouchers voor een gratis pintje in de enige kroeg van Nossegem uit te delen. “Wie een maaltijd uit de automaat haalt, maakt kans om zo’n voucher te winnen”, legt hij uit. “Deze week werden er enkele tientallen vouchers op de maaltijden gekleefd en dat zal de komende twee weken opnieuw het geval zijn. Met zo’n voucher kunnen de klanten een gratis consumptie in De Tinnen Pot krijgen, in de hoop dat ze er nadien natuurlijk nog wat meer drinken (lacht). De actie loopt eind deze maand af, waarna ik het totale bedrag aan Marc en Agnes zal betalen.”

Moeilijk werken

De uitbaters van De Tinnen Pot zijn in de wolken met de actie. “Een prachtige geste van André”, zegt Marc De Cock. “Er is geen betere manier om ons te steunen. Ondertussen verloopt de heropstart wel vlot. We kunnen heel wat tafels en stoelen op ons terras plaatsen en hebben de feestzaal ook tijdelijk tot café omgevormd. Ondanks dat het voor ons wat moeilijker werken is door alle maatregelen, is de opkomst wel heel goed.”