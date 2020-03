Lus van Brusselse binnenring naar E40 in Zaventem ’s nachts zes weken lang afgesloten Robby Dierickx

05 maart 2020

08u57 0 Zaventem Op maandag 9 maart sluit het Agentschap Wegen en Verkeer de lus van de Brusselse binnenring naar de E40 richting Leuven en Brussel ’s nachts zes weken lang af. Aanleiding is de plaatsing van LED-verlichting op het knooppunt in Sint-Stevens-Woluwe.

De werken voor de plaatsing van de LED-verlichting op de E40 startten in november vorig jaar en schuiven begin volgende week op naar de lus van de Brusselse binnenring naar de E40 richting Leuven en Brussel. Daardoor zal het verkeer dat uit Zaventem of Antwerpen komt zes weken lang tussen 21 en 5 uur geen gebruik kunnen maken van de aansluiting naar de E40. Wie de E40 op wil, moet ’s nachts omrijden via de op- en afritten in Wezembeek-Oppem. Daar kan het verkeer keren om vervolgens via de buitenring naar de E40 te rijden.

Om de keerbeweging vlot te laten verlopen, zal de Wezembeeklaan ter hoogte van het op- en afrittencomplex afgesloten worden voor het verkeer dat vanuit Wezembeek-Oppem richting Kraainem wil rijden. Bestuurders worden omgeleid via de Gergelstraat en de Frans Landrainstraat. Verkeer vanuit Kraainem in de richting van Wezembeek-Oppem blijft wel steeds mogelijk. De op- en afritten in Wezembeek-Oppem blijven de hele tijd open, maar het verkeer dat op de buitenring uit de richting van Waterloo of Namen komen komt en de afrit wil nemen, moet verplicht rechts afslaan omdat de Wezembeeklaan richting Kraainem afgesloten wordt.