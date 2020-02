Luchthavenpolitie dreigt met acties op Zaventem in élke vakantie: mogelijk al lange wachtrijen in krokusvakantie Robby Dierickx

14 februari 2020

08u34 24 Zaventem De politievakbonden op Brussels Airport zijn het tekort aan agenten en werkingsmiddelen zo beu dat ze ermee dreigen om elke vakantieperiode te staken op Zaventem. Te beginnen met de krokusvakantie. Woensdag volgt nog een ultiem overleg. “Draait dat op niets uit, dan is een staking onafwendbaar”, klinkt het. Agenten zullen controles volgens het boekje uitvoeren, waardoor reizigers lang moeten aanschuiven.

De problemen rond het tekort aan agenten en werkingsmiddelen op de luchthaven van Zaventem zijn niet nieuw, maar nu dreigt de situatie helemaal uit de hand te lopen. “Dat er maar niets verandert, zit de agenten bijzonder hoog”, zegt ACOD-afgevaardigde Luc Breugelmans. “Ze willen hun werk goed doen, maar hebben gewoonweg onvoldoende volk om hun taken uit te voeren.”

Volgens de vakbonden telt de luchthavenpolitie vandaag slechts 400 manschappen, terwijl er 540 voorzien werden. “Dat aantal werd na de aanslagen van 22 maart 2016 opgetrokken, maar de plaatsen werden nooit ingevuld”, laat Carlo Medo van de politievakbond NSPV weten. “Nochtans zijn al die agenten nodig om de luchthaven degelijk te kunnen beveiligen. We zijn trots op de groei van Brussels Airport , maar dan moet je er tegelijkertijd ook wel voor zorgen dat er een evenredig aantal agenten tegenover staat.”

Coronavirus

Maar ook het tekort aan werkingsmiddelen zit de agenten hoog. Het coronavirus bracht dat tekort nog maar eens pijnlijk aan het licht. Zo was er de voorbije dagen geen ontsmettingsmiddel meer voor de agenten die in contact komen met mensen die symptomen van het virus vertonen. Daarop werd één van de personeelsleden naar Kruidvat gestuurd om ontsmettingsmiddel te kopen. “Een gevolg van de regering in lopende zaken”, verduidelijkt Carlo Medo. “Er is momenteel net voldoende geld om de huur te betalen en wat kleinigheden aan te kopen, maar dat werkt contraproductief.”

Agenten zullen de controles volgens het boekje uitvoeren, waardoor passagiers langer zullen moeten wachten. Het is zeker niet onze bedoeling om de reizigers te pesten, maar de agenten gaan gewoon hun werk doen zoals het moet Luc Breugelmans, ACOD-afgevaardigde

Tot slot vragen de politievakbonden een gecentraliseerd politiecommissariaat op Brussels Airport. “Nu zijn de agenten verdeeld over verschillende plaatsen op de luchthaven en moeten ze om de haverklap verhuizen”, aldus nog Medo. “Bovendien zijn al die ruimtes veel te krap voor het personeel. Een structurele oplossing dringt zich op.”

Stakingspiket

Omdat er maar weinig beweging in het dossier komt, dreigen de vakbonden nu met een staking net voor de start van de krokusvakantie. “Woensdag staat nog een ultiem overleg tussen de top van de federale politie en de luchthaven op de agenda”, laat Luc Breugelmans weten. “Draait die vergadering op niets uit, dan zal volgende week donderdag geen gewone donderdag worden op Zaventem. Ook de daaropvolgende dagen zal dat het geval zijn. Agenten zullen de controles volgens het boekje uitvoeren, waardoor passagiers langer zullen moeten wachten. Het is zeker niet onze bedoeling om de reizigers te pesten, maar de agenten gaan gewoon hun werk doen zoals het moet. Daarnaast zal er een stakingspiket staan, waarbij we alle werknemers oproepen om mee te staken.”

Het dreigt echter niet alleen bij acties net voor en in de krokusvakantie te blijven. “Ook elke volgende vakantie plannen we een staking, en dat tot er een oplossing is. We hebben lang genoeg gewacht. Nu is het hoog tijd voor een structurele oplossing voor de aanslepende problemen”, besluit Luc Breugelmans.

