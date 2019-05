Luchthavengemeente gaat zonnig jaarmarktweekend tegemoet Robby Dierickx

28 mei 2019

13u53 3 Zaventem In Zaventem worden momenteel de laatste voorbereidingen getroffen voor het jaarmarktweekend. Er zijn optredens en de kinderen kunnen zich een heel weekend lang uitleven op de verschillende kermisattracties. De jaarmarkt zelf vindt volgende week maandag plaats.

“We zijn dit jaar al aan de 53ste editie toe”, zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Philips (Open Vld). “We verwachten opnieuw heel wat dieren voor de prijskampen en in de verschillende straten zullen zowat 120 kraampjes staan. Maandagmiddag om 14 uur starten de optredens in de Stockmanszaal in CC De Factorij. Met Evelien Cannoot, David Van Dyck en De Romeo’s weten we opnieuw muzikale kleppers naar Zaventem te halen. De toegang tot die optredens is volledig gratis.”

In tegenstelling tot vorig jaar is er zaterdag geen kindernamiddag. “We gaan dit voortaan tweejaarlijks organiseren”, aldus nog Philips. “Dit jaar kiezen we op zaterdagavond voor een 60’s, 70’s en 80’s-avond. De Corsari’s, de band met Roel Vanderstukken, zorgt voor de muzikale sfeer.”

Voorts kunnen de kinderen een heel weekend lang genieten van allerlei kermisattracties op het Kerkplein. De kermis opent nu donderdag op Hemelvaartsdag al een eerste keer. Op dinsdag is er de familiedag met allerlei kortingen op de attracties.