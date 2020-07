Luchthavenbewoner treitert politie: 6 maanden cel Wouter Hertogs

02 juli 2020

13u24 0 Zaventem Een zogenaamde ‘luchthavenbewoner’ is veroordeeld tot 6 maanden cel voor weerspannigheid. Hij kreeg het aan de stok met de politie toen hij een winkel wilde betreden waarin hij niet meer welkom was na enkele eerdere incidenten.

In de wintermaanden verblijven er verschillende daklozen, zowel met Belgische als buitenlandse nationaliteiten, op en rond het luchthavengebouw. Regelmatig leidt dit tot overlast voor passagiers of luchthavenpersoneel. Een van de incidenten gebeurde eind vorig jaar. Een dakloze die op de luchthaven verbleef probeerde de Delhaizeshop binnen te gaan, maar wegens eerder gedrag en diefstallen was hij daar niet meer welkom. Hierop probeerde hij de politie uit te dagen tot een gevecht. Verschillende keren benaderde hij op een agressieve manier de agenten, waarna die hem uiteindelijk tegen de muur moesten duwen. De man bleef zich echter agressief opstellen waarna de politie hem arresteerde. “Hij bleek vorig jaar nog een veroordeling voor identieke feiten te hebben opgelopen. Meneer leert zijn lesje niet”, aldus het parket, dat een gevangenisstraf van 6 maanden vorderde. De man stuurde zijn kat naar de zitting en dus kon de rechter niet anders dan hem 6 maanden cel te geven.