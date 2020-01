Luchthaven Zaventem signaleert drie passagiers afkomstig uit met coronavirus getroffen gebied Wuhan: geen van hen besmet SHVM

29 januari 2020

18u19 0 Zaventem De luchthaven van Zaventem heeft woensdag uit voorzorgsmaatregelen drie passagiers uit het Chinese Wuhan gecontroleerd op het coronavirus. Uit het onderzoek bleek dat niemand van het trio besmet was met het virus. “Er heerste op geen enkel moment paniek”, zegt Anke Fransen van Brussels Airport.

De drie passagiers waren aan boord van een vliegtuig met vluchtnummer HU759 van Hainan Airlines. De drie bezaten een paspoort uit het getroffen gebied Wuhan. Even werd gedacht dat de passagiers het gebied bezocht hadden, en werden daarom vervolgens ondervraagd. Uit die ondervraging bleek dat niemand van hen in Wuhan geweest was.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, controleerde een arts van de luchthaven, samen met een arts van de FOD Volksgezondheid de passagiers. Niemand vertoonde symptomen. “De reizigers zijn in goede gezondheid bevonden en hebben vervolgens hun weg kunnen verderzetten”, aldus Anke Fransen, woordvoerster van Brussels Airport.

“Er is op geen enkel moment paniek geweest, dit zowel bij de drie passagiers, als op de luchthaven, als bij de medepassagiers”, benadrukt Fransen.