Luchthaven spijst Zaventemse kas jaarlijks met 10 miljoen euro Robby Dierickx

01 augustus 2019

10u58 0 Zaventem 10 miljoen euro: zoveel genereert de gemeente Zaventem jaarlijks van de economische activiteiten op en rond Brussels Airport. Mede dankzij die inkomsten blijven de belastingen laag in de luchthavengemeente.

3,2 miljoen euro aan onroerende voorheffing, 4 miljoen euro voor parkeerplaatsen, 1,9 miljoen euro voor de verblijfsbelasting, 0,2 miljoen euro bouwbelasting en 0,5 miljoen euro drijfkracht: jaarlijks ontvangt de gemeente Zaventem zowat 10 miljoen euro aan inkomsten dankzij de luchthaven. “Het is zo dat de inkomsten vanuit de bedrijvigheid op en rond Brussels Airport het ons toelaten om de belastingen laag te houden”, zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V).

“Met vijf procent aanvullende personenbelasting en 472 opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn we de laagste van de hele provincie Vlaams-Brabant. Natuurlijk brengen de luchthaven en de economische activiteiten daarrond ook overlast mee, denk maar aan lawaai en files. Daarom is het van belang dat er altijd een goed evenwicht is tussen de economie en de leefbaarheid voor onze inwoners.”