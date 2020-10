Luchthaven Oostende verliest Chinese cargomaatschappij aan Brussels Airport SRB

04 oktober 2020

10u45

Bron: Belga 0 Zaventem De Chinese cargomaatschappij Hongyuan Group, die vorige week werd voorgesteld als nieuwe partner voor luchthaven Oostende, verplaatst haar activiteiten naar Brussels Airport. Dat bevestigde de CEO van luchthaven Oostende Marc Buelens vrijdag. Het bedrijf Aviapartner zou de Chinese speler naar Brussel gehaald hebben. Luchthaven Oostende wenst op dit moment verder niet te reageren.

Vorige week werden in de luchthaven van Oostende nog feestelijk twee nieuwe Chinese partners voorgesteld. De West-Vlaamse luchthaven haalde de Chinese cargomaatschappij Hongyuan Group binnen en ging een partnerschap aan met de logistieke holding Mukden Logistics. Die eerste ruilt luchthaven Oostende nu al in voor Brussels Airport.

Nochtans was Hongyuan in augustus al goed voor 15 procent van de verhandelde cargo op de luchthaven van Oostende. In september werd het aantal wekelijkse vluchten van Hongyuan opgedreven tot acht per week. Volgend jaar zou het bedrijf eigen toestellen inzetten waardoor er nog meer kan gevlogen worden.