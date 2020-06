Luchthaven heropgestart, maar start- en landingsbaan 25L/07R blijft dicht tot 8 juli Robby Dierickx

17 juni 2020

10u24 10 Zaventem De start- en landingsbaan 25L/07L, de onderste van de twee parallelbanen op Zaventem, blijft zeker tot 8 juli 13.30 uur dicht. Dat hebben de luchthaven, het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) en federaal mobiliteitsminister François Bellot beslist. De baan ging bij het begin van de coronacrisis dicht omdat het gezien het beperkt aantal vluchten onnodig was om drie banen open te houden.

Nu op Zaventem opnieuw passagiersvluchten voor niet-essentiële reizen mogen plaatsvinden, hervatten de activiteiten stilaan. Met dagelijks zestig vluchten gaat het evenwel slechts om tien procent van de normale capaciteit. En dus werd beslist om start- en landingsbaan 25L/07R voorlopig nog gesloten te houden tot 8 juli 13.30 uur. Daardoor wordt er momenteel niet geland of opgestegen boven Erps-Kwerps.

Volgens Brussels Airport komt die beslissing er na overleg met minister François Bellot (MR) en het DGLV. “Daaruit bleek dat we door het beperkt aantal vluchten momenteel nog geen drie start- en landingsbanen nodig hebben”, laat Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport, weten. “Daarnaast is door de gezondheidscrisis voorlopig slechts een van de twee brandweerkazernes bemand, waardoor het baangebruik beperkt moet worden. Tot slot kunnen we zo’n start- en landingsbaan niet meteen heropenen wanneer ze wekenlang niet gebruikt werd. De baan moet nu volledig klaargemaakt worden en dat neemt enkele weken in beslag.”

De heropening van baan 25L/07R is voorzien voor 8 juli 13.30 uur. Niet toevallig, want later die dag starten de voorbereidingswerken aan baan 25R/07L, de bovenste parallelbaan. Die wordt tussen 13 juli en 23 augustus volledig vernieuwd en wordt daardoor tijdelijk niet gebruikt.