Luchthaven gaat temperatuur van alle reizigers meten: wie koorts heeft, kan toegang tot terminal ontzegd worden Robby Dierickx

03 juni 2020

12u29 16 Zaventem De luchthaven van Zaventem gaat bij de heropstart van de activiteiten de temperatuur van alle passagiers meten nog voor ze de vertrekhal binnen komen. Wie een hogere temperatuur dan 38 graden heeft, kan de toegang tot de terminal ontzegd worden.

Brussels Airport is door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) geselecteerd als een van de pilootluchthavens voor het uitvoeren van haar operationele richtlijnen in het kader van Covid-19. EASA heeft een monitoringsprogramma van haar richtlijnen opgezet waarbij enkele luchthavens als voorbeeld worden vooropgesteld om maatregelen te implementeren en te monitoren. Een van die maatregelen is het meten van de temperatuur van de passagiers.

Thermische camera’s

Op Zaventem zullen thermische camera’s geplaatst worden aan de ingangen van de vertrekhal. Dat is volgens Brussels Airport het veiligste, meest betrouwbare en snelste systeem om de temperatuur te controleren en ook om passagiers zonder mondmasker te detecteren. Iedereen wiens temperatuur hoger is dan 38 graden kan de toegang tot de terminal worden ontzegd. Wie koorts heeft, zal onderzocht worden door een medisch team, waarna bekeken zal worden of de reiziger de vertrekhal alsnog binnen mag of niet.

Voor de passagiers bij aankomst zal een mobiel temperatuurcontrolesysteem worden opgezet om de temperatuur te controleren. Personen die zelf niet reizen of die niet in de luchthaven werken, worden niet toegelaten in de terminal. “De systematische temperatuurcontroles starten op 15 juni”, verduidelijkt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Deze controle is een aanvulling op alle gezondheidsmaatregelen die al zijn genomen om de passagiers in alle rust te kunnen laten reizen.”

Robot

Sinds 11 mei is het dragen van een mondmasker verplicht op Zaventem en die maatregel blijft behouden. Daarnaast plaatste de luchthaven tientallen handgeldispensers in de terminal en worden aan de check-inbalies extra mobiele units opgezet zodat passagiers hun handen kunnen wassen. Bovendien zullen oppervlakken die vaak aangeraakt worden, zoals automaten of deurkrukken van sanitaire voorzieningen, een speciale coating krijgen die bacteriën en virussen doodt. Een andere nieuwigheid is het gebruik van UVS-technologie om trolleys te ontsmetten en de inzet van een robot om de vloer te desinfecteren.

Verwacht wordt dat de luchthaven een groot deel van haar activiteiten midden juni hervat. Op 15 juni stuurt Brussels Airlines immers opnieuw vliegtuigen de lucht in.