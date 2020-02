Luchthaven gaat proefdraailocaties verplaatsen en beter isoleren om geluidshinder te verminderen Verhuis zou overlast voor inwoners van Steenokkerzeel en Zaventem moeten beperken Robby Dierickx

24 februari 2020

11u09 0 Zaventem De luchthaven van Zaventem gaat haar twee huidige proefdraailocaties voor vliegtuigen in de loop van volgend jaar verplaatsen en beter isoleren. Uit een studie blijkt immers dat de huidige locaties regelmatig voor geluidshinder in Steenokkerzeel en Zaventem zorgen. De nieuwe proefdraaiplaatsen moeten de overlast voor omwonenden drastisch verminderen.

Het proefdraaien op Brussels Airport gebeurt gemiddeld zo’n 270 keer per jaar. De proefdraaibeurten zijn reglementair verplicht, onder meer na een onderhoudsbeurt aan de motoren van een toestel. Ze zijn noodzakelijk om de veiligheid van vliegtuigoperaties te garanderen. Bij het proefdraaien draaien de motoren van de vliegtuigen een halfuur, waarvan tien minuten op volle kracht. Brussels Airport telt twee proefdraailocaties: één op een steenworp van de dorpskern van Humelgem en één in de nabijheid van de Steenokkerzeelstraat in Zaventem. Om de hinder voor de omwonenden te beperken, legde de luchthaven een milieumaatregel op waarbij proefdraaien enkel mag gebeuren tussen 7 en 22 uur.

Tussen 50 en 75 decibel

Toch is de overlast voor de buurt redelijk groot. Dat blijkt namelijk uit een studie die de luchthaven twee weken lang liet uitvoeren op elf meetpunten. Bij sommige proefdraaibeurten werden geluidspieken tussen 50 en 75 decibel geregistreerd. De meest gebruikte proefdraaiplaats zorgde voor de hoogste geluidspieken aan de meetpunten in Humelgem en het centrum van Steenokkerzeel. De andere locatie zorgde voor de meeste hinder op de Mechelsesteenweg in Nossegem, in de Kerkhoflaan en in de Steenokkerzeelstraat in Zaventem.

“Om de hinder voor de omwonenden te beperken, hebben we beslist om de proefdraailocaties te verplaatsen”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport. “Bovendien zullen er op die nieuwe locaties geluidsbeperkende maatregelen - zoals geluidsschermen - genomen worden om het aantal decibels nog meer terug te dringen.”

Geluidsreductie

Concreet gaat het om een zone tussen Humelgem en Nossegem – niet ver van één van de huidige locaties – en een zone in de buurt van het Nossegem Wegske tussen Nossegem en Zaventem. “Momenteel worden technische studies en simulaties uitgevoerd om tot het best mogelijke ontwerp op de meest geschikte locatie te komen”, aldus nog Ihsane Chioua Lekhli. “Tegelijk wordt ook onderzoek gevoerd naar innoverende technologische maatregelen die kunnen bijdragen tot verdere geluidsreductie. Op één van de locaties is nu al een terreinverhoging die een natuurlijk geluidsscherm vormt. De nieuwe proefdraaiplaatsen zullen tegen eind volgend jaar operationeel zijn. Door de verhuis zal de impact van de geluidshinder op de omwonenden gevoelig verlagen.”

Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) hoopt dat het niet bij loze beloftes blijft. “Want vijftien jaar geleden beloofde de luchthaven ook al om een proefdraailoods te bouwen, maar die kwam er nooit”, klinkt het. “Een verhuis is nodig, want ons dorp is twee keer bij de slechtste leerling. Het proefdraaien zorgt namelijk niet alleen voor geluidsoverlast, maar veroorzaakt ook een hoge uitstoot van ultrafijnstof. Door de bouw van de nieuwe vliegtuigloods van Defensie is de proefdraailocatie van het leger ondertussen wel verdwenen.”