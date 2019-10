Luchthal Tenza stort opnieuw in: vandalenstreek of vergetelheid? Robby Dierickx

14 oktober 2019

14u09 2 Zaventem Bij tennisclub Tenza is één van de twee luchthallen zondagavond ingestort. Al snel bleek dat de nooddeur open stond, waardoor de luchtdruk wegvalt en de ballon instort. De club onderzoekt of het voorval een gevolg is van een vandalenstreek – zoals in het verleden al het geval was – of een vergetelheid van een lid. Door de instorting zijn er scheuren in de ballon en is er schade aan de verlichting.

Het waren enkele opmerkzame leden die het bestuur van tennisclub Tenza zondagavond rond 20.30 uur op de hoogte brachten van de ingestorte luchthal, die zich tussen de voetbalterreinen van KVW Zaventem en de sporthal bevindt. “Toen ik ter plaatse kwam, was de oorzaak meteen duidelijk: de nooddeur stond wagenwijd open”, zegt bestuurslid Stijn Van Cutsem. “Daardoor verdwijnt de luchtdruk uit de hal, waardoor de ballon volledig inzakt. We brachten de firma die de luchthal plaatste meteen op de hoogte en hebben de ballon opnieuw onder druk gebracht. Meteen werd duidelijk dat de instorting wat schade veroorzaakt had. Zo zijn er verschillende scheuren in de ballon en werden enkele lichtmasten verwrongen door het gewicht van het zeil.”

Ondanks de schade kan er de komende dagen wel gewoon getennist worden op de twee terreinen in de luchthal. “Uiteraard moeten er wel wat herstellingswerken uitgevoerd worden”, beseft Stijn Van Cutsem. “We zullen hiervoor een beroep doen op de verzekering. Voorts hopen we via camerabeelden te achterhalen wie dit veroorzaakte. Was het een vandalenstreek of kon een lid de luchthal om één of andere reden niet via de gewone uitgang verlaten waardoor hij of zij de nooddeur moest gebruiken? Wie meer informatie heeft, mag de club of de lokale politie hiervan op de hoogte brengen.”

15.000 euro

In het verleden werd de luchthal al geviseerd door vandalen. Twee jaar geleden lieten onverlaten de ballon inzakken en zetten ze een kraantje open, waardoor de twee terreinen onder water kwamen te staan. Toen kon er twee weken niet getennist worden. De vandalenstreek kostte de club 15.000 euro.