Lokale politie Zaventem schrijft 37 pv’s uit voor niet naleven coronamaatregelen SHVM

28 april 2020

13u23 0 Zaventem De lokale politie van Zaventem heeft afgelopen zaterdag zo’n 37 processen-verbaal uitgeschreven in verband met het niet naleven van de coronamaatregelen. Daarbij werden 16 pv’s uitgeschreven voor samenscholing. “We willen echter benadrukken dat veel mensen zich wel houden aan de opgelegde maatregelen, maar enkele samenscholingen doen de cijfers snel oplopen”, klinkt het.

In de voormiddag stelde de politie twee dispositieven op, waarvan een in deelgemeente Sterrebeek en een in Zaventem. In de twee gemeentes werden in totaal 89 voertuigen en 5 bussen gecontroleerd. Tien bestuurders werden betrapt op een niet-essentiële verplaatsing. Daarnaast werden 6 pv’s uitgeschreven voor het niet respecteren van de social distance.

Ook in de namiddag zette de politie haar controleactie verder, ditmaal in de parken, op verschillende pleinen en op wandel- en fietsroutes. Daarbij deelde de politie 16 pv’s uit voor samenscholing, 4 voor niet-essentiële verplaatsingen en 1 pv voor het niet respecteren van de social distance ten aanzien van collega’s. Dat brengt het totaal van die dag op 37 pv’s in het kader van de coronamaatregelen. “We willen echter benadrukken dat veel mensen zich wel houden aan de opgelegde maatregelen, maar enkele samenscholingen doen de cijfers snel oplopen”, klinkt het bij de politie Zaventem.

“De maatregelen zullen nog even gelden. Wij volgen alles mee op en willen mensen zeker niet pesten door hen te berispen of beboeten”, benadrukt burgemeester Ingrid Holemans. “Maar als men zich niet aan de regels houdt, zullen we de curve opnieuw zien stijgen met alle gevolgen van dien. Hoe beter het ons lukt om de maatregelen te respecteren, hoe sneller alles terug normaal zal worden en we terug bij vrienden en familie op bezoek kunnen en terrasjes mogen doen of op vakantie kunnen. We beseffen dat dit veel vraagt van onze maatschappij en van ieder van ons. Hou alsjeblieft vol en probeer te genieten van de momenten die je nu met je gezin krijgt”, besluit Holemans.