Lokale en federale politie houden grootschalige actie tegen woninginbraken in arrondissement Halle-Vilvoorde SVM

09 september 2019

16u06 0 Zaventem De lokale en federale politie hebben op donderdag 5 september 2019 een grootschalige controleactie “Exit” gehouden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Daarbij werden zes personen bestuurlijk aangehouden inzake illegaal verblijf en twee personen inzake vereniging van misdadigers en witwassen.

De actie “Exit” vond plaats tussen 15:00 uur en 23:00 uur. Er werden in totaal 144 voertuigen en 170 personen gecontroleerd, alsook 10.061 voertuigen via mobiele ANPR, oftewel nummerplaatherkenning. Hiervan waren er 4 voertuigen waarbij een HIT (positieve herkenning) was. In het kader van illegaal verblijf in ons land werden 6 personen bestuurlijk aangehouden.

De lokale politie onderwierp 218 personen aan een alcoholcontrole d.m.v. sampling en 7 personen aan een ademtest. Deze resulteerden 3 maal positief. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor rijden onder invloed van drugs. Tijdens de actie werd ook een hoeveelheid drugs aangetroffen. Deze werden in beslag genomen. Verder werden twee personen aangehouden voor vereniging van misdadigers en witwassen.

Criminelen op de baan

De Exit-actie is in de eerste plaats gericht naar woninginbraken, inbraken in gebouwen en rondtrekkende dadergroepen. In de tweede plaats is ze gericht naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen en illegaal verblijf in het land. Volgens Ellen Vanderpoel, woordvoerster van politie Zaventem, zijn dergelijke patrouilles de ideale manier om daders die geseind staan, aan te houden: “Bij deze campagne focust de politie zich niet op een zaak, maar op meerdere zaken. Op de baan zijn veel mensen aanwezig. Op die manier krijg je de gelegenheid om een diepere controle te voeren op een heleboel mensen. En met een beetje geluk laat je een bestuurder stoppen die gezocht wordt voor een incident, waaronder bijvoorbeeld een woninginbraak.”

Dergelijke controles hebben volgens de politie een sterk ontradend effect naar potentiële daders en dragen de acties ook bij tot de verhoging van het veiligheidsgevoel van de bevolking.

Extra mankracht

Aan de actie namen negen lokale politiediensten van het arrondissement Halle-Vilvoorde deel, waaronder de politiezone Zaventem, alsook de Luchtvaartpolitie van de nationale luchthaven Zaventem. De actie in Halle-Vilvoorde werd gecoördineerd vanuit het Communicatie- en Informatiecentrum in Leuven.

Ter ondersteuning van de arrondissementele actie zette de federale politie bijkomende middelen en personeel in zoals personeel van het Communicatie- en informatiecentrum Vlaams-Brabant (CIC) en de Coördinatie- en Steundirectie (CSD). Voor bijkomende expertise kon een beroep gedaan worden op de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde (FGP).

Naast het uitvoeren van patrouilles werden er diverse controleposten opgericht aan de belangrijkste verbindingswegen en aan de op- en afritten van de autosnelwegen.