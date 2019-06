Lions Club houdt jaarlijkse conventie in Zaventem SZM

19u51 0 Zaventem Zaventem stond vandaag in het teken van de Lions Club. De ngo organiseerde er hun jaarlijkse conventie waar een 300 tal leden samenkwamen in het Cultuurcentrum De Factorij in Zaventem.

Uit heel het land kwamen zo’n 300 Lions Club leden samen voor hun jaarlijkse conventie. De werken van het goede doel werden goedgekeurd op nationaal vlak en op internationaal vlak werden ook de budgetten voor volgend jaar vastgelegd. Opmerkelijk is dat er dit jaar ook buitenlandse delegaties kwamen zoals de Lions Club van Libanon, Frankrijk en Duitsland.

Lions Club is een internationale organisatie die werkt onder het motto “We Serve”. Als grootste ngo ter wereld is de organisatie onderverdeeld in kleinere regionale en plaatselijke Clubs. Er zijn 47.000 clubs in de wereld met 1.400.000 leden. Zo willen ze ook de mensen in nood in hun eigen regio ondersteunen en bij grote rampen financieel bijstaan. Lions Club Zaventem steunt onder andere De Zoekmand VZW voor voedselbedeling en verkoop van tweedehands kleding, Het G- Zwemmen voor kinderen met een beperking, De Klink voor volwassenen met een verstandelijke en lichamelijke beperking, Resonans thuisbegeleiding, Home Jean Veldemans en Nativitas.

In het kader van deze Nationale Conventie gaat de Lions Club Zaventem de komende weken, in samenwerking met De Zoekmand in Zaventem, verrassingspakketten verdelen aan personen en gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens. In die verrassingspakketten zitten vooral luxeproducten zoals bijvoorbeeld shampoo, die mensen in armoede niet zouden kopen.