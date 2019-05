Lieve Wierinck (Open Vld) verliest zitje in Europees Parlement: “Hier stopt mijn politieke carrière” Gewezen OCMW-voorzitster wil wel nog achter de schermen blijven werken Robby Dierickx

27 mei 2019

16u00 1 Zaventem Ze had graag haar werk in het Europees parlement verder gezet, maar voor Lieve Wierinck (61) uit Zaventem zit dat verhaal erop. Voor de gewezen OCMW-voorzitter komt daarmee een einde aan haar actieve politieke carrière. “Al zal ik achter de schermen wel nog werken”, klinkt het. Afscheid nemen doet Wierinck in stijl, want onlangs pakte ze twee prijzen in het Europees parlement.

Drie jaar geleden mocht Lieve Wierinck, toen nog gemeenteraadslid in Zaventem, zich de eerste Europarlementariër van de luchthavengemeente noemen. Door het ontslag van Annemie Turtelboom als minister werd in april 2016 binnen Open Vld beslist dat Bart Tommelein haar zou opvolgen. Daardoor kreeg Philippe De Backer, die toen nog in het Europees parlement zetelde, te horen dat hij de plaats van Bart Tommelein als staatssecretaris moest innemen. Het vrijgekomen plaatsje in het Europees parlement ging daarop naar Lieve Wierinck. Door die ‘transfer’ besloot Wierinck, die tussen 2000 en 2012 OCMW-voorzitter was in Zaventem en in totaal 24 jaar in de gemeenteraad zat, in oktober vorig jaar niet op te komen voor de lokale verkiezingen. “Als Europarlementariër heb ik geen tijd meer om me op de gemeentepolitiek te richten”, klonk het eind 2017. “Ik wil mijn kiezers niets beloven wat ik wegens tijdsgebrek niet kan uitvoeren.” Wierinck hoopte wel haar zitje in het Europees parlement te kunnen behouden, maar zondag bleek dat niet haalbaar.

Ik wist op voorhand dat het moeilijk zou worden Lieve Wierinck

“Ik wist op voorhand dat het moeilijk zou worden”, geeft ze toe. “Om mijn kansen gaaf te houden, mochten we geen zetel verliezen. Uiteindelijk zakten we toch van drie naar twee zetels. Ook door de BV’s op onze lijst (onder andere lijstduwer Lynn Wesenbeek, red.) besefte ik dat het niet evident zou zijn om mijn termijn in Europa te verlengen. Daardoor was de desillusie zondagavond minder groot toen bekend werd dat ik afscheid moet nemen van het Europees parlement.”

Prestigieuze prijzen

Haar afscheid van Europa betekent ook meteen een afscheid van de politiek. “Toch wat de mandaten betreft, want ik heb geen ambitie meer om in de toekomst nog in een parlement te zetelen”, verduidelijkt ze. “Achter de schermen zal ik de komende jaren wel nog mijn werk doen. Maar de volgende verkiezingen zijn pas binnen vijf jaar. Ik zal dan 66 jaar oud zijn en heb altijd gezegd dat ik rond die leeftijd met de actieve politiek wilde stoppen. Het einde komt nu jammer genoeg wat vroeger. Gelukkig neem ik wel op een mooie manier afscheid van Europa, want in maart kreeg ik nog twee prestigieuze politieke prijzen. Zo was ik het meest actieve parlementslid in de gezondheidszorg en kreeg ik een certificaat voor de uitzonderlijke meerwaarde die ik leverde voor de Europese belastingbetaler. Die appreciatie doet me bijzonder veel deugd.”

Wat Lieve Wierinck, die ook twee jaar in de Kamer zetelde, de komende jaren op professioneel vlak zal doen, is nog niet duidelijk. “Ik laat dit alles nu even bezinken en zal zien wat er op me afkomt. Voorlopig heb ik nog geen concrete plannen. Ik zie wel wat de toekomst brengt.”