Letten smokkelen 5 kilo cocaïne binnen...maar ontkennen elke betrokkenheid WHW

25 september 2019

18u38 0 Zaventem Twee Letten riskeren een gevangenisstraf van 36 maanden voor het smokkelen van meer van 5 kilo cocaïne. Die zat verstopt in rumflessen die het duo had meegebracht uit de Dominicaanse Republiek. De twee mannen beweerden niets van de drugs af te weten.

Eind februari werden in hun bagage drie rumflessen aangetroffen die volledig waren dichtgeplakt. De douaniers slaagden er niet in de flessen open te draaien en besloot gaten te boren in de kurk. Eenmaal dat gebeurd was, bleek er in de flessen geen rum maar vloeibare cocaïne te zitten. In totaal ging het om 5,4 kilo van het goedje. Beide mannen werden daarover ondervraagd maar beweerden dat ze niets af wisten van de drugs. Wel gaven ze toe dat ze door een opdrachtgever in het Verenigd Koninkrijk, nota bene de broer van een van hen, gerekruteerd waren om documenten te smokkelen. Hun advocaten vroegen om de vrijspraak. “Hij had zijn broer nog gevraagd of het enkel om alcohol ging en niet om iets illegaals. Die verzekerde hem dat het perfect legaal was. Uit de sms-berichten op de gsm van mijn cliënt blijkt duidelijk dat hij niet op de hoogte was dat het om drugs ging. Bovendien werd dit onderzoek volledig à charge gevoerd.”, aldus de verdediging. Uitspraak op 23 oktober.