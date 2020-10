Leraar die vrijgesproken werd voor aanranding zeven meisjes, riskeert in beroep wel straf: “In zijn nieuwe school deed hij exact hetzelfde”

Zaventem

Leerkracht S.K. (37) uit Oud-Heverlee riskeert in beroep veertig maanden met probatie-uitstel voor het betasten van minstens zeven minderjarige meisjes in vrije basisschool Heilig Hart in Heverlee. In eerste aanleg werd hij nog vrijgesproken voor de aanrandingen. Volgens het parket-generaal had hij wel degelijk een seksueel motief toen hij de meisjes aanraakte. Bovendien loopt er een nieuw onderzoek tegen de man voor gelijkaardige feiten in zijn nieuwe school.