Legenturia opent opnieuw de deuren met dezelfde eigenaars: “En we doen Splashland erbij om de zomer aantrekkelijker te maken” Margo Koekoekx Robby Dierickx

01 juli 2020

19u06 0 Zaventem Legenturia opent niet enkel haar eigen deuren maar ook die van het nieuwe Aquapark op de parking. De zaak is terug na het faillissement en vennoten sloegen de handen in elkaar om een tijdelijk aquapark op te zetten. Zo hopen ze de kalme zomermaanden van het indoorpark toch levendig te houden buiten. “De winters zijn winstgevend maar de zomers doen ons de das om”, klinkt het bij uitbater Joachim De Munck.

Legenturia opende woensdag voor het eerst na de coronacrisis weer de deuren. “Alle vennoten hebben een duit in het zakje gedaan om Legenturia terug te kunnen kopen”, zegt uitbater en professioneel goochelaar Joachim De Munck (43). De reden van het faillissement is te verklaren. In de winterperiode zijn er soms wel 75 verjaardagsfeestjes per weekend en die lokken een massa volk. “Maar ons gebouw is een blackbox. In de zomer wil niemand binnenzitten en dat betekent voor ons een financiële put. Dat was telkens weer recht te trekken in de winterperiode, maar deze keer lukte dat niet. Het gekende virus stak daar een stokje voor.” Daarbij komt nog eens dat ze als zaak klanten garanderen dat ze hun voorschot terugkrijgen wanneer het feestje, om welke reden dan ook, niet zou doorgaan in Legenturia. Gezien maart de beste periode is wat feestjes betreft en april het ook geweldig doet met de paasvakantie, viel een grote som aan inkomsten weg.

Mensen reageerden verslagen dat ze overboden werden. Maar wij kochten het zelf terug Joachim De Munck

Grote bedragen

Een tweede connotatie is de geweldig hoge huurprijs die ze voor het pand betalen. “Elke maand moet die 20.000 euro wel op tafel liggen. Ook als je een slechte maand achter de rug hebt.” Het bedrijf, dat nu vijf jaar bestaat, zocht vooraf al vier jaar naar een geschikte locatie. De oude Renaultfabriek in Vilvoorde en het pand dicht bij Ikea Zaventem waren de enige opties in de buurt.

Veiling na faillissement

“Mensen boden online op onze attributen en dat maakte het duurder voor ons om onze eigen spullen terug te krijgen. Verder hebben we ook het geluk gehad dat onze decors niet echt aantrekkelijk zijn voor kopers. Wie kan er nu wat doen met bijvoorbeeld een grote steen met een zwaard in? Of een decor dat aangepast is aan een helling?” De eigenlijke eigenaars kochten de inhoud van Legenturia voor 58.000 euro terug. “We zagen op sociale media al dat mensen die geboden hadden verontwaardigd waren. Ze zagen dat het in zijn totaliteit werd opgekocht. Geen zorgen dus: het zijn wij zelf!”, lacht Joachim.

Splashland

Splashland komt op dezelfde locatie en is een apart bedrijf dat de waterpret in Zaventem garandeert. Op dezelfde locatie. “We gaan wel wat werken moeten uitvoeren maar we gaan geen heus zwembad uitgraven”, klinkt het. De bedoeling is dat het een tijdelijke attractie is die na de zomerperiode opnieuw afgebroken kan worden. Er zal overal een bodem water staan van 20 tot 25 cm zodat de kinderen naar hartelust kunnen spelen, maar dat het geen zwembad wordt. “We zijn ervan overtuigd dat waterparken welkom zijn. Zeker nu Océade er niet meer is en ook de Lammekes voorgoed verdwijnt. Er zullen leuke glijbanen en veel waterspelletjes zijn. Daarmee focussen we op de kinderen en niet op volwassenen.”

Ze kozen er bewust voor om het als apart bedrijf op te richten. “De overtuiging dat dit een goede zet is, is er absoluut. Maar stel dat het binnenpark het uiteindelijk niet haalt, dan kunnen we het waterpark evengoed elders in België opstellen”, legt hij uit. En die mogelijkheid zal er zeker zijn. Zo hebben zowel hij als zijn vennoten connecties in de artistieke wereld. Artiesten, decorbouwers, productieleiders,... Ze steken allemaal hun hart en ziel in Legenturia en Splashland.