Leerlingen ZAVO-campus De Ster krijgen hoog bezoek: voltallige Vlaamse regering geeft les voor Rode Neuzen Dag Robby Dierickx

29 november 2019

10u11 0 Zaventem De slotdag van de Rode Neuzen-actie begon vanmorgen in secundaire school ZAVO, campus De Ster, in Zaventem. Qmusic zond haar Ochtendshow vanuit de school uit, waarna de leerlingen les kregen van de voltallige Vlaamse regering.

Voor de leerlingen van 5 Economie-Latijn-Moderne Talen was het een bijzondere les Lichamelijke Opvoeding. Niet alleen moesten ze met een beperking een parcours afleggen, ook kregen ze les van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Hij begeleidde de leerlingen – die voor de gelegenheid blind waren en geen armen of slechts één been mochten gebruiken – tijdens het afleggen van het parcours. De minister waagde zich ook zelf aan een deel van het parcours en droeg daarbij een bril die hem blind maakte. Nadien gaf Weyts de leerlingen een les kaatsbal.

Ook de andere ministers stonden een uur lang voor de klas. Zo gaf minister-president Jan Jambon (N-VA) bijvoorbeeld een les politiek, Bart Somers (Open Vld) een les Frans en was minister Hilde Crevits (CD&V) voor even leerkracht technologie, menselijk lichaam en bewegen. Ministers Zuhal Demir (N-VA), Lydia Peeters (Open Vld), Benjamin Dalle (CD&V) en Matthias Diependaele (N-VA) stonden ook elk voor een klas. Nadien vond de ministerraad plaats in de school.