Leerlingen testen positief: twee klassen op twee campussen Zavo in quarantaine Robby Dierickx

15 september 2020

10u45 0 Zaventem Bij secundaire school Zavo in Zaventem zitten momenteel enkele tientallen kinderen van twee campussen in quarantaine nadat twee medeleerlingen positief getest hadden op het coronavirus. In de vestiging in de Groenstraat gaat het om een klas van de eerste graad, in de Hoogstraat een klas van de derde graad. Vanaf woensdag krijgen alle leerlingen wel afstandsonderwijs.

Maandagochtend om 10 uur bracht een ouder de directie van de Zavo-vestiging in de Groenstraat op de hoogte dat een leerling positief getest had op het coronavirus. “Meteen startten we onze contact tracing op om na te gaan welke leerlingen er de voorbije dagen nauw contact met hun klasgenoot hadden”, zegt campusdirecteur Fabian Willems. “Sinds vandaag (dinsdag, red.) zitten de dertig leerlingen in quarantaine. Het gaat om een klas van de eerste graad. Ook enkele leerkrachten zijn uit voorzorg thuis. Vanaf woensdag krijgt de klas afstandsonderwijs.”

Maar ook in de vestiging in de Hoogstraat zit sinds eind vorige week een klas van de derde graad in quarantaine nadat een leerling positief getest had op het coronavirus. “Alle leerlingen die nauw contact hadden met de besmette leerlingen zullen zich nu moeten laten testen, net als de leerkrachten”, aldus nog Fabian Willems.