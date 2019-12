Leerlingen planten laatste 400 van in totaal 12.000 bomen in Zeenpark Robby Dierickx

20 december 2019

15u30 4 Zaventem In het Zeenpark in Sterrebeek hebben 170 leerlingen van de gemeentelijke basisschool, de Vrije basisschool en de Amerikaanse school van de Zaventemse deelgemeente vrijdagmiddag 400 bomen geplant. De plantactie vormde het sluitstuk van de aanplanting van een nieuw bos, waar in totaal 12.000 nieuwe bomen kwamen.

Het waren de vijfde- en zesdejaars van de drie Sterrebeekse scholen die vrijdagmiddag 400 bomen in het Zeenpark plantten. Het gaat om de zone waarin in de toekomst Chiro Mik Mak onderdak zal krijgen. In december vorig jaar plantten inwoners er al 2.000 bomen en nadien werden er nog eens bijna 10.000 geplant. Met de plantactie van de leerlingen komt er nu een einde aan het project. In totaal werden er in één jaar tijd zowat 12.000 bomen geplant. In het park komen binnenkort ook natuurlijke speelheuvels.

De plantactie werd georganiseerd door de gemeente Zaventem, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en de Vlaamse Milieumaatschappij. Het project krijgt financiële steun van de gemeente, Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant. In de zomer wordt het bos officieel geopend voor het grote publiek.