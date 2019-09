Leerlingen De Vleugel stappen het vliegtuig richting hun klas in RDK

02 september 2019

Voor de leerlingen van basisschool De Vleugel in Zaventem leek het maandagochtend alsof hun vakantie nog wat langer duurde. Hun school was immers omgebouwd tot een luchthaven. Ze werden opgewacht door stewardessen en kregen een vliegticket met een foto en een naam van hun juf of meester op.

Met hun ticket trokken de kinderen vervolgens naar een scherm waarop alle vluchten stonden aangeduid. Twee leerkrachten checkten de bagage in, waarna de leerlingen op zoek mochten naar hun leerkracht. Iedere juf of meester droeg een vlag en een attribuut van een land zodat de kinderen wisten naar welk land ze trokken. Eens aan de gate aangekomen, moesten de leerlingen wachten tot de leerkracht afriep dat het boarden begon, waarop ze aan boord van het vliegtuig konden.

De keuze voor de luchthaven was niet toevallig, want basisschool De Vleugel ligt op een steenworp van Brussels Airport.