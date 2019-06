Leerkracht die beschuldigd wordt van aanranding minderjarigen op non-actief gezet in huidige school Kim Aerts

06 juni 2019

14u58

De Vrije Basisschool in Sterrebeek heeft zijn leerkracht S.K. (36) uit Oud-Heverlee op non-actief gezet. K. riskeert 40 maanden cel, eventueel met probatie-uitstel, voor de aanranding van vijf 9-jarige meisjes in Vrije Basisschool HHH in Heverlee twee jaar geleden. De dertiger werd in Heverlee eind 2017 aan de deur gezet. Daarna ging hij via het lerarenplatform opnieuw aan de slag als vervangleerkracht in de scholengemeenschap in Zaventem. Sinds Kerstmis stond hij ervoor de klas, maar daar is de man nu voorlopig niet meer welkom. De Vrije Basisschool in Sterrebeek nam een advocaat onder de arm om zich te beraden over eventuele verdere stappen. Volgende maand weet K. of hij schuldig is aan de aanranding met geweld van de minderjarige meisjes. Het dossier heeft het over ongepaste aanrakingen, zowel onder als boven de kledij. Volgens de verdediging is heel het verhaal opgeklopt. Zij vraagt de vrijspraak.