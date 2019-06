Leerkracht die 40 maanden cel riskeert voor aanrandingen houdt ook op nieuwe school handen niet thuis Kim Aerts

07 juni 2019

13u03

Bron: eigen berichtgeving 12 Zaventem Twee basisscholen in Zaventem hebben hun leerkracht met hoogdringendheid geschorst nadat bekend raakte dat S.K. (36) 40 maanden cel riskeert voor de aanranding van vijf 9-jarige meisjes in een andere Leuvense basisschool.

De Vrije Basisschool in Sterrebeek en het Sint-Lambertuscollege in Nossegem herkenden hun leerkracht in onze krant waardoor de bal aan het rollen ging. K. werd er meteen op non-actief gezet en de scholen stuurden een communiqué naar alle ouders om hen gerust te stellen.



Gisterochtend kwamen ongeruste ouders samen aan de schoolpoort in Nossegem om verhaal te halen nadat het CLB bevestigde dat het effectief om K. ging. Het CLB gaf tekst en uitleg aan de leerlingen en organiseerde individuele gesprekken. “Onder de kinderen leefde dat wel. Het ging om kletsen op de poep en ongewenste aanrakingen waardoor de kinderen zich ongemakkelijk gingen voelen”, getuigt een van de ouders. “Toen ik mijn dochter ermee confronteerde, is ze beginnen wenen. Zij had minder last van haar meester, maar ze voelt zich vooral schuldig omdat ze haar vriendinnetjes niet geloofd heeft. Blijkbaar was het al van in september aan de gang.”



De scholen zelf wensen niet te reageren. Hun advocaat bevestigde dat ontslag zal volgen.