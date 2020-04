Lange files voor poorten recyclageparken Interza: “Wie langer dan vijftien minuten in park blijft, krijgt boete” Robby Dierickx

07 april 2020

13u46 5 Zaventem Na een sluiting van bijna drie weken hebben de recyclageparken van afvalintercommunale Interza dinsdagmiddag de deuren opnieuw geopend. Dat zorgde echter voor lange files voor de poorten. Slechts een beperkt aantal mensen mag de recyclageparken binnen, waar ze de verplichte afstand van anderhalve meter moeten bewaren en waar ze slechts 15 minuten mogen blijven.

De recyclageparken van Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem (waar ook de inwoners van Kraainem tijdelijk terecht moeten) en Kampenhout zijn sinds dinsdagmiddag 13 uur opnieuw open. Door het coronavirus waren de parken bijna drie weken lang gesloten. Vorige week besliste de nationale veiligheidsraad dat de recyclageparken vandaag de deuren mochten heropenen, als er aan de strikte veiligheidsvoorschriften voldaan wordt. Zo mogen bezoekers maximaal vijftien minuten afval uitladen, mogen ze slechts met een beperkt aantal tegelijk binnen en moeten ze anderhalve meter afstand bewaren. De heropening zorgde meteen voor lange files voor de poorten. In het recyclagepark van Zaventem, dat in deelgemeente Sterrebeek ligt, stonden bij de opening veertig wagens aan te schuiven. In Steenokkerzeel ging het om een vijftiental.

Bewakingscamera’s

“We werken niet op afspraak, maar mensen moeten hier gewoon komen aanschuiven”, zegt Interza-directeur Jan Buysse. “Wie een uur voor sluitingstijd naar de recyclageparken afzakt, moet beseffen dat hij of zij mogelijk niet meer binnen zal kunnen. Ik raad iedereen dan ook aan om alleen afval te deponeren wanneer het echt nodig is. Op het recyclagepark hangen ook bewakingscamera’s zodat we iedere overtreder kunnen beboeten. Wie bijvoorbeeld langer dan een kwartier in het park blijft, zal zich aan een boete mogen verwachten.”

Het personeel van de afvalintercommunale kreeg volgens de directeur het nodige beschermingsmateriaal. “Ze dragen handschoenen, maskers en beschikken over handgel en zeep”, besluit Jan Buysse.