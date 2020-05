Kwetsbare kinderen krijgen speelpakketten van Huis van het Kind Robby Dierickx

27 mei 2020

08u11 0 Zaventem Omdat kwetsbare kinderen het tijdens de lockdown vaak nog wat moeilijker dan normaal hebben, heeft het Huis van het Kind Zaventem hen de voorbije dagen een speelpakket geschonken. “Want vaak zijn zij de grootste slachtoffers in deze pandemie”, zegt schepen van Welzijn en het Huis van het Kind Dirk Philips (Open Vld).

Het was al de tweede keer tijdens deze lockdown dat de kinderen van kwetsbare gezinnen een speelpakket mochten ontvangen. In zo’n pakket zit allerlei speelgoed voor kinderen tussen 3 en 10 jaar oud. “Veel gezinnen worden door corona getroffen maar kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn de grootste slachtoffers van deze pandemie”, meent schepen Philips. “Ze wonen vaak in kleine huisjes of appartementen zonder tuin en komen zelden buiten. Ze missen vrienden, contacten, leermogelijkheden, … een combinatie die hun achterstand alleen maar vergroot.”

Het Huis van het Kind had – behalve het uitdelen van de speelpakketten – de voorbije weken ook nauw contact met de kwetsbare gezinnen. Dat kon gezien de coronamaatregelen niet echt fysiek gebeuren, maar voornamelijk via telefoon, kaartjesacties, stoepcontacten, whatsappgroepen en in uitzonderlijke gevallen huisbezoeken.