Korpschef Zaventem furieus nadat agressieveling agenten verwondt bij banale controle: “Van politiemensen blijf je af” Passagier door het lint wanneer politie bestuurder betrapt op zware verkeersinbreuk Robby Dierickx

10 februari 2020

16u16 2 Zaventem Bij een banale verkeerscontrole in de Groenstraat in Zaventem zijn zondagavond twee agenten werkonbekwaam gemept door een agressieve man. Eén van hen brak een pink, de tweede geraakte gewond aan de voet. Korpschef Jean-Pierre Van Thienen is het beu dat zijn agenten steeds vaker verbaal en fysiek aangevallen worden. “Van politiemensen blijf je af”, klinkt het.

De ene agent moet later deze week nog geopereerd worden aan zijn pink, terwijl de andere nog de nodige medische testen moet ondergaan om na te gaan welke voetblessure hij opgelopen heeft. Beide agenten werden zondagavond tijdens een banale verkeerscontrole het slachtoffer van een agressieve man. “Die zat als passagier in een wagen die in de Groenstraat een verkeersovertreding beging”, legt korpschef Jean-Pierre Van Thienen de feiten uit. “De automobilist reed de eenrichtingsstraat immers via de verboden richting in. Onze agenten maanden de bestuurder aan te stoppen, maar hij duwde het gaspedaal in en wilde de controle ontlopen.”

Na een achtervolging konden de twee agenten de wagen wat verderop toch klemrijden. Maar dat was duidelijk niet naar de zin van één van de passagiers. “De man ging meteen door het lint en viel één van de agenten aan”, aldus nog Van Thienen. “Toen de collega tussen kwam, werd ook hij aangevallen. Uiteindelijk konden we de man inrekenen met de hulp van de ploegen van omliggende zones. Hij werd meegenomen naar het commissariaat De twee andere inzittenden – waaronder de bestuurder – gebruikten geen geweld, maar werden ook verhoord.”

Ik ben het beu dat mensen geen respect meer hebben voor de politie. Steeds vaker grijpen ze naar verbaal en fysiek geweld. Van agenten blijf je af. Zelfs bij een banale verkeerscontrole moeten politiemensen tegenwoordig op hun hoede zijn Korpschef Jean-Pierre Van Thienen

De agressieve man, die zelf in groot-Zaventem woont, geraakte bij de interventie ook gewond, maar weigerde elke medische hulp. De man zou onder invloed van alcohol of drugs geweest zijn, al wilde Van Thienen dat niet bevestigen. Het parket Halle-Vilvoorde besloot hem voor de onderzoeksrechter voor te leiden.

Streng straffen

Volgens korpschef Van Thienen is dergelijk geweld tegen agenten lang geen uitzondering meer. “Ik ben het beu dat mensen geen respect meer hebben voor de politie. Steeds vaker grijpen ze naar verbaal en fysiek geweld. Van agenten blijf je af. Zelfs bij een banale verkeerscontrole moeten politiemensen tegenwoordig op hun hoede zijn. Dat is met dit voorval nog maar eens bewezen. De toename van het geweld tegen politiemensen laat zich ook in onze rekrutering voelen. Wie wil er nu bij de politie beginnen, wetende dat de kans dat je het slachtoffer van geweld wordt groot is. Ik denk dat het gerecht een duidelijk signaal moet geven dat dit soort van gedrag absoluut niet kan. In het buitenland worden dergelijke daders heel streng gestraft. Als politieagenten een fout maken, worden ze ook op het matje geroepen.”

Hoelang de twee agenten werkonbekwaam zullen zijn, is nog niet duidelijk. “Maar feit is dat ik hen een tijdje zal moeten missen. Voor een korpschef is het nooit prettig dat je op zo’n manier twee werkkrachten tijdelijk verliest”, besluit Van Thienen.