Koppel riskeert 60 maanden cel voor smokkelen van 13 kinderen WHW

18 december 2019

17u43 1 Zaventem Een Afghaans koppel riskeert 60 maanden cel voor het smokkelen van 13 kinderen vanuit Griekenland naar België. “Dit is geen banaal dossier. Ze maakten misbruik van de jonge leeftijd van de kinderen”, aldus het parket.

Het koppel werd in augustus opgepakt op de luchthaven toen ze daar landden met een vlucht vanuit het Griekse Santorini. Ze waren in het gezelschap van twee kinderen en deden zich voor als een gezin, maar de douaniers stelden vast dat de fysionomie van de kinderen niet overeenkwam met de identiteitspapieren. Bovendien legden zowel de kinderen als de man en vrouw onderling tegenstrijdige verklaringen af. “De moeder van één van de kinderen kon opgespoord worden en verklaarde dat ze betaald had om haar kind naar Duitsland te laten overbrengen”, aldus het parket. “Uit onderzoek bleek dat het koppel tussen mei en augustus nog zes dergelijke reizen had uitgevoerd met andere kinderen. In totaal hebben ze zo 13 kinderen gesmokkeld.”

Volgens de verdediging handelde het koppel uit humanitaire overwegingen. “Meneer heeft als tolk gewerkt in de vluchtelingenopvang in Duitsland”, pleitte hun advocaat Sven De Kerpel. “Hij kent de situatie en de problematiek dus zeer goed. Hij wou enkel helpen om die kinderen met hun familie te herenigen. Het waren ook de ouders zelf die hun kinderen naar Duitsland stuurden, van enig misbruik of winstoogmerk is geen sprake.” Uitspraak op 22 januari.